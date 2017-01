Betrunkener Fahrer löst Stromausfall aus

Zu einem Verkehrsunfall der etwas besonderen Art kam es am Montag gegen 20h45 in Stegen. Ein Autofahrer hat in der Haaptstrooss die Kontrolle über seinen Wagen verloren und rammte dabei ein geparktes Auto.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten am Fahrbahnrand geschleudert. Dadurch kam es am Montag Abend zu einem Stromausfall in der Umgebung.

Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest des Fahrers verlief positiv, sein Führerschein wurde eingezogen.