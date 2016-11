30. Ausgabe der "Foire de l'étudiant"

Dieses Jahr feiert die "Foire de l'étudiant" einen runden Geburtstag. Zur 30. Ausgabe der Studentenmesser werden Aussteller aus 15 verschiedenen Ländern in zwei Hallen des Messegelendes der Luxexpo präsent sein. Alles in allem werden 232 Aussteller an der Messe teilnehmen.

Editpress-Stand



Auch Editpress das Mutterhaus des Tageblatts, des Le Quoditien und Le Jeudi wird auf der "Foire de l'étudiant" mit einem Stand vertreten sein. Unsere Journalisten geben den Schülern hier Auskunft über ihren Beruf und können sie über mögliche Studiengänge informieren, um später in den Medienberuf einsteigen zu können.

Es gibt also viel zu erkunden für die angehenden Studenten und für diejenigen die es bereits sind.

Die Geburtstagsausgabe der "Foire de l'étudiant" findet unter dem Thema "Allgemeinmedizin" statt. Ziel ist es den Schüler einen Einblick in dieses Studium zu geben und ihnen aufzuzeigen was ihre Studienmöglichkeiten in diesem Bereich, in Luxemburg sowie im Ausland, sind.

Außerdem bietet die Studentenmesse den Schülern natürlich die Möglichkeit mit den verschiedenen Studentenvereinen, sowie den unterschiedlichen Akteuren diverser Universitäten und des Berufslebens in Kontakt zu treten.

Dies ermöglicht den Schülern die ideale Gelegenheit für einen regen Austausch. So können sie soviele Informationen sammeln wie möglich. Auch das Cedies steht den Besuchern für alle Fragen und Informationen zur Verfügung.