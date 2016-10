Luxinnovation gewinnt an Gewicht

Luxembourg for business (FfB) wurde am Mittwoch, im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung, aufgelöst. Die Aktivitäten und Ressourcen der Organisation werden auf Luxinnovation übergehen. Das teilt die Regierung am Donnerstag mit. Vorteil der neuen Struktur sei, dass diese sich auf die bestehenden sektoriellen Fachkenntnisse von Luxinnovation basieren könne, heißt es weiter.

Luxinnovation erhält somit die Aufgabe, mehr in den Bereichen Marketing und Kommunikation zu unternehmen, sektorielle Promotionsreisen zu organisiern, die Entwicklung von Neugeschäften voranzutreiben, sowie Marktanalysen zu erstellen.

Die gesamten Anstrengungen um die Luxemburger Wirtschaft im Ausland weiter voran zu bringen werden künftig unter der Bezeichnung "Luxembourg for Business and Innovation" zusammengefasst.

Um das Mehr an Arbeit zu stemmen hat Luxinnovation Georges Schaaf in der Rolle als "Head of Sector Development – CleanTech and Materials & Production Technologies" eingestellt, so die Meldung weiter. Der 52-jährige soll die Entwicklung dieser beiden wichtigen Sektoren vorantreiben.

Ab dem ersten November wird zudem Eric Busch als neuer "Head of Sector Development – Digital Economy" bei der Organisation tätig. Er soll mithelfen, Luxemburg in diesem Bereich zu positionieren und die Entwicklung zur "Smart Nation" mit vorantreiben.