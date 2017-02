Orange Luxemburg mit weniger Umsatz

Im abgelaufenen Jahr hat Orange Luxembourg 61,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das sind 3,2 Millionen oder 4,8 Prozent weniger als noch 2015. Im Vorjahr war der Umsatz noch bei 64,8 Millionen gelegen. Das teilte das Unternehmen mit.

Grund für den Umsatzrückgang seien vor allem die neuen Roaming-Regeln mit niedrigeren Maximal-Gebühren für das Telefonieren im Ausland. Die Roaming-Gebühren waren in der Vergangenheit immer eine wichtige Einnahmequelle der Luxemburger Mobilfunkanbieter.

Für die Verbraucher stellen die niedrigeren Maximal-Gebühren beim Roaming hingegen eine enorme Entlastung dar. Ein etwas längeres Telefonat im Ausland konnte in der Vergangenheit schnell zu horrend hohen Mobilfunk-Rechnungen führen.

Ankommende sms sind mittlerweile innerhalb der EU gebührenfrei. Verschickte sms dürfen maximal mit 2 Cent (plus Mehrwertsteuer) über dem jeweiligen nationalen Tarif verrechnet werden.

Wer im Ausland auf seinem Handy einen Anruf entgegennimmt, dem dürfen maximal 1,14 Cent (plus Mehrwertsteuer) pro Minute zusätzlich zum nationalen Tarif in Rechnung gestellt werden. Abgehende Telefonate dürfen höchsten 5 Cent (plus Mehrwertsteuer) pro Minute extra kosten. Genauso viel zusätzlich kostet 1 MB Datenmenge, wenn man sie im Ausland herunterlädt.

Seit 2007 sind so die Kosten für das Telefonieren mit dem Handy im Ausland um 92 Prozent gesunken. Im etwa gleichen Zeitraum sind auch die Gebühren für das Verschicken von sms um rund 90 Prozent zurückgegangen. Data-Roaming ist sogar 96 Prozent günstiger als noch 2012.

2007 lag die Preisobergrenze für abgehende Telefonate aus dem Ausland noch netto bei 49 Cent. Diese ging in den Folgejahren Schritt für Schritt zurück. 2010 waren es noch 39 Cent, 2013 waren es 24, im Jahr 2014 dann nur noch 19 Cent.

Seit dem 30. April 2016 gilt 5 Cent maximal plus die Inlandsgebühren.

Ab dem 15. Juni dieses Jahres werden die Roaming-Gebühren komplett entfallen. Dann gilt nur noch der nationale Tarif. Das heißt, dass z.B. eingehende Anrufe nichts mehr kosten werden und abgehende Anrufe nur noch nach dem jeweiligen nationalen Tarif verrechnet werden.

Positiv entwickelt haben sich für Orange Luxembourg die Abonnenten-Zahlen. Das Telekommunikationsunternehmen hat mittlerweile 159.300 Kunden. Im Jahr 2015 waren es noch 139.900. Das entspricht einem Zuwachs von 13,9 Prozent innerhalb eines Jahres.

Orange Luxembourg ist eine 100-prozentige Tochter der belgischen Mobistar.