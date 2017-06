Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Ägäis-Region

Laut der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,3 im Meer elf Kilometer südlich der Küstenstadt Plomari an der Küste der Insel Lesbos. Der Bürgermeister von Plomari, Manolis Armenakas, sagte dem Sender ERT, einige alte und neue Gebäude seien beschädigt worden. AFP-Reporter in Izmir berichteten, in der türkischen Küstenstadt sei das Erdbeben deutlich zu spüren gewesen und habe für Besorgnis unter den Einwohnern gesorgt, welche Gebäude verließen und "Schutz" im Freien suchten. Laut der türkischen Erdbebenwarte gab es mehrere kleinere Nachbeben.

Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke am Montagnachmittag ihrerseits mit 6,2 an. Das Zentrum habe in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern in der Ägäis nordwestlich der Millionenmetropole Izmir gelegen. Die Stöße waren noch in der rund 330 Kilometer entfernten Stadt Istanbul sowie ebenfalls in Griechenlands Hauptstadt Athen zu spüren.

Das Hauptbeben ereignete sich vor der Küste des Bezirks Karaburun in der Provinz Izmir. Bezirksbürgermeister Muhammet Özyüksel sagte dem Nachrichtensender CNN Türk, das Beben habe etwa 15 bis 20 Sekunden gedauert. Es sei sehr stark gewesen. "So einen Stoß habe ich noch nie erlebt. Ich habe gedacht, das Gebäude stürzt ein", sagte er mit Blick auf die Bezirksverwaltung. Ihm lägen aber keine Angaben über Opfer oder Schäden vor. CNN Türk berichtete, in Karaburun sei nach dem ersten Beben ein Nachbeben mit einer Stärke von 4,9 verzeichnet worden.

Griechenland und die Türkei liegen an wichtigen Bruchlinien und werden immer wieder von Erdbeben erschüttert. Allein dieses Jahr gab es an der Ägäis-Küste mehrere Beben bis zu einer Stärke von 5,5. Am 17. August 1999 verwüstete ein Erdbeben der Stärke 7,0 die dichtbesiedelte Region am Marmarameer zwischen Izmit und Istanbul und kostete mehr als 17.000 Menschen das Leben.