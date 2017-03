Somalias Regierung soll Kampf gegen Hunger führen

Die Menschen in Somalia befänden sich angesichts der anhaltenden Dürre und einer drohenden Hungersnot in einer ernsten Krise, erklärte der Regierungschef am Dienstag bei der Vorstellung seines 26 Minister starken Kabinetts. «Die Regierung muss hart für die Interessen der Nation arbeiten», forderte er.

In Somalia sind wegen einer anhaltenden Dürre nach Angaben der Vereinten Nationen gut sechs Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - auf humanitäre Hilfe angewiesen. Rund 360 0000 Kinder gelten UN-Angaben zufolge als schwer unterernährt, 70 000 sind derzeit akut vom Hungertod bedroht. Bei der letzten Hungersnot 2011 kamen nach UN-Angaben mehr als 250 000 Menschen ums Leben.

Regierungschef Khaire versprach auch, dass sein Kabinett, das noch die Zustimmung des Parlaments braucht, Korruption bekämpfen werde. Deshalb müssten alle Minister beim Amtsantritt und später beim Ausscheiden aus dem Amt ihr Vermögen offenlegen, erklärte er. Somalias neuer Präsident Mohamed Abdullahi Farmajo hatte Khaire nach seinem Wahlsieg vom Februar zum Regierungschef ernannt.