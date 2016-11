Gauck für Pause im EU-Integrationsprozess

"Insgesamt sollten wir über ein Pause nachdenken, in der wir diskutieren, welches Ziel wir in welchem Tempo erreichen wollen", sagte das scheidende Staatsoberhaupt der Welt am Sonntag

Es gehe nicht um Stillstand, sondern um Entschleunigung. Ziel müsse erst einmal sein, die Zustimmung der vielen mit der EU hadernden Bürger wiederzuerlangen. Die Bevölkerungen der EU-Länder müssten überzeugt sein, dass ein vereinigtes Europa für Frieden, Freiheit, Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehe.

Die EU sei ein "großartiges Konzept", der Vereinigungsprozess aber offenbar so schnell gelaufen, dass nicht alle Bürger hätten mitkommen können oder wollen. Deswegen sollten viele Entscheidungen, die besser auf nationaler Ebene getroffen werden könnten, auch dort angesiedelt werden.