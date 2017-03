Auseinandersetzung endete in der Arrestzelle

Während einer Patrouille am Donnerstagmorgen gegen 3.00 Uhr machten Sicherheitsleute und ein Wirt eines Lokals in der rue d'Audun in Esch/Alzette auf sich aufmerksam. Die Beamten konnten erkennen, dass vor der Tür eine hitzige Diskussion herrschte.

Ein betrunkener Kunde war dabei mit dem Personal zu streiten da er angeblich seine Zeche nicht ganz bezahlt hatte. Da der Betreiber vermeiden wollte, dass die Auseinandersetzung ausarten würde, verkündete er einen Nachlass der Zeche.

Der Kunde verweigerte anfangs sich gegenüber den Beamten auszuweisen und reagierte aufbrausend. Nachdem die Identität festgestellt wurde boten sich die Beamten an ihn, aufgrund seines Alkoholeinflusses, nach Hause zu fahren. Auch dies verweigerte der Kunde und reagierte mit Provokationen und Drohungen.

Es folgten ein Besuch beim Arzt und eine Unterbringung im Arrest bis zum Erlangen der Nüchternheit.