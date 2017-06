Misslungenes Überholmanöver

Nach einem Überholmanöver auf der N8 von Brouch in Richtung Saeul, kam ein Fahrer am Freitagabend in einer Rechtskurve von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch den Rettungsdienst befreit werden.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Ettelbrück gebracht. Die Strecke wurde während der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.