Die Nacht der Einbrecher

In Petingen wurde in der vergangenen Nacht zwischen 00.22 Uhr und 08:05 Uhr in ein Restaurant eingebrochen.

Zwischen dem 16.09.2016 02.00 Uhr und dem 17.09.2016 09.30 Uhr widerfuhr einem Restaurant in der Rue de Rollingergrund in Luxemburg das gleiche Schicksal.

In einem Haus der rue des Champs in Leudelingen betätigten sich Einbrecher zwischen dem 14.09.2016 20.30 Uhr und dem 17.09.2016 10.30 Uhr.