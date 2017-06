Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Die nationale Datenschutzkommission CNPD wacht eigentlich mit Adleraugen über den Datenschutz in Luxemburg. Ein aktueller Gesetzentwurf sieht vor, dass in Zukunft Überwachungskameras am Arbeitsplatz erlaubt sein dürfen - und das ohne Prüfung und Genehmigung der CNPD. Eine einfache Anfrage reicht.

Am Donnerstag ist der Gesetzestext Thema im Parlament. Der Staatsrat sowie die Datenschützer haben den Entwurf bereits abgesegnet. Die Gewerkschaft OGBL und auch Déi Lénk laufen Sturm dagegen. Sie haben vor der Chamber Protest angekündigt.

Der OGBL fürchtet um die Privatsphäre der Angestellten. Sie spricht von einer Belastung für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft fordert, das der Gesetzentwurf überarbeitet wird.