Betrunkener rast mit 175 Sachen durch Tunnel

Hochgradig verkehrsgefährdend hat sich ein Fahrer in der Nacht zum Samstag verhalten. Nicht nur hat er sich in betrunkenem Zustand noch an Steuer gesetzt. Er raste anschließend mit 175 Stundenkilometern, statt der erlaubten 90 km/h durch den Tunnel auf der A7 bei Lorentzweiler: 85 km/h zu schnell.

Den Führerschein ist er jetzt für eine längere Zeit los.