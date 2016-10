Im Norden geht ein Kohlköpfer um

Gemüse-Tatort Feitsch und Derenbach. In den beiden Ortschaften klauten Unbekannte mehr als 160 Kohlköpfe. Der Kläger geht davon aus, dass hier keine Ungeübten am Werk waren da die Kohlköpfe jeweils mit einem Schnitt abgetrennt wurden, heißt es am Montag von der Polizei.

Die Polizeidienststelle Ulflingen sucht jetzt mögliche Augenzeugen der Tat. Zweckdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 244 875 00 entgegengenommen.

Bereits Anfang Oktober ging der Polizei ein Gemüse-Dieb ins Netz. In Colpach klaute ein man Kürbisse. Ob es einen Zusammenhang mit den Fällen im Norden gibt, ist unklar.