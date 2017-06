Mehrere Verletzte bei Unfällen

Auf der RN21 zwischen Grosbous und Mertzig kam es am Donnerstag kurz nach 18 Uhr zu einem Unfall. Dabei wurde eine Person verletzt. Kurze Zeit später stießen in der rue de la Maragole in Lamadelaine zwei Autos zusammen. Bei diesem Unfall wurden vier Personen verletzt. Gegen 19h10 kollidierten auf der CR134 zwischen Manternach und Mertert ein Pkw und ein Motorrad. Eine Person wurde dabei verletzt.