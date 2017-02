Asylbewerber bei Schlägerei verletzt

Wieder musste die Polizei wegen einer Schlägerei in der Flüchtlingsunterkunft in der avenue de la Faïencerie, in Luxemburg-Stadt, ausrücken. Es wurde eine am Donnerstagabend gegen 23:30 eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, heißt es von der Polizei.

Vor Ort prügelten zwei Männer aufeinander ein. Eine weitere Person versuchte die Streithälse zu trennen - ohne Erfolg. Die Polizei ging dazwischen. Ein Mann wurde verletzt. Er kam ins nächste Krankenhaus.

Einer der Schläger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gewahrsam genommen. Gegen die Beteiligten wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten erstellt.

Bereits am 19. Januar kam es im Flüchtlingsheim auf dem Gelände der Luxexpo zu einer Massenschlägerei ( ► Link ). Mehrere Bewohner prügelten dabei aufeinander ein. Damals wurden besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit die Parteien nicht erneut aufeinandertreffen. 12 Personen wurden auf andere Flüchtlingsunterkünfte verteilt.

Damals wurden waffenähnliche Gegenstände sichergestellt.