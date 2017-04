Auf der Lauer

In Luxemburg hat am Mittwoch an zahlreichen Messstellen eine große Tempo-Kontrollaktion begonnen. Eine Zahl der speziell für die Aktion eingerichteten Messstationen wurde nicht genannt. Noch bis Donnerstagmorgen läuft die Aktion.

Die Aktion ist Teil des EU-weiten 'Speed Marathon' der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk "TISPOL" (Traffic Information Police) koordiniert wird. 22 Länder sind daran beteiligt.

An wichtigen Routen im Land hat sich die Polizei mit mobilen Messgeräten positioniert. Ein Beobachtungspunkt wurde am Mittwoch versteckt auf einer Brücke hinter einer Leitplanke auf der Echternachterstraße eingerichtet. Auf dem Streckenabschnitt sind maximal 90 Stundenkilometer erlaubt.

Per Funk wurden die Kollegen über Raser informiert. Die zogen die Fahrzeughalter an der nächsten Ausfahrt raus. Aber Vorsicht! Nicht nur die Geschwindigkeit steht im Mittelpunkt der Kontrollen: Wer nicht nur geblitzt, sondern auch von der Polizei angehalten wird, muss auch mit Papier-und Reifenkontrollen rechnen.