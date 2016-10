Getrunken, aus der Spur geraten und weggefahren

Ein Zeuge hat am Montag Nachmittag der Polizei einen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn A7 in Richtung Ettelbrück gemeldet, der in Höhe Roost bei einem Überholmanöver sein Fahrzeug gestreift und beschädigt habe. Der Fahrer sei allerdings weitergefahren.

Anhand der Zulassung konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Die Frau gab an, dass ihr Freund damit gefahren sei. Das Auto wies tiefe Kratzer auf, was auf einen vorherigen Unfall hinwies.

Als die Beamten den Mann mit der Fahrerflucht konfrontierten, gab dieser zunächst an, nichts davon zu wissen. Er wurde erst einsichtig als die Polizei ihn darauf aufmerksam machte, dass ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte.

Ein Alkoholtest ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll wurde erstellt.