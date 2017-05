Zoidl Tagessieger, Kvasina neuer Leader

In der Gesamtwertung hat sich beim gestrigen Rennen der Kroate Matija Kvasina den ersten Platz geholt. Bester Luxemburger wurde am Freitag auf Platz 34 Pit Leyder von Leopard Pro Cycling mit 7:25 Minuten Rückstand auf den Etappensieger. Der 20-Jährige ist auch im Gesamtklassement bester luxemburgischer Fahrer: Dort belegt er Platz 56 mit einem Rückstand von 16:16 Minuten auf Kvasina.

Die dritte Etappe führte über 128,8 Kilometer die hügelige Landschaft im Ösling. Das dürfte denn auch mit ein Grund dafür sein, dass von den insgesamt 125 Fahrern am Start während des Rennens 19 von ihnen aufgaben.

Die vierte Etappe startet am Samstag um 13.00 Uhr in Mondorf und führt erst durch die Moselergegend und das direkte Hinterland über Alzingen in die Gegend von Roeser, wo gegen 16.30 Uhr die Ankunft erwartet wird.