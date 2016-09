Achtung Umleitung

Traditionell am ersten Sonntag im Oktober füllen die Teilnehmer des 41. Walfer Vollekslaf die Straßen der Ortschaften Walferdingen, Bereldingen, Steinsel, Hünsdorf und Heisdorf. Auch bei der diesjährigen Auflage des beliebten Events wollen die Veranstalter die Verkehrsbehinderung auf der vielbefahrenen N7 als auch in den Straßen auf ein Minimum zu reduzieren.

So wird ab 8.00 Uhr eine Umleitung in Walferdingen eingerichtet, um das Aufstellen des Start- und Zielbereiches in der route de Diekirch, in Höhe des Stade Prince Henri, zu gewährleisten. Der Verkehr in Richtung Mersch wird, während des ganzen Vormittags über, vom Kreisverkehr durch die rue de la Gare, am Bahnhof vorbei zur rue Mercatoris und an der Kreuzung zum Schwimmbad (PIDAL) wieder auf die N7 geführt.

In Richtung Luxemburg werden die Verkehrsteilnehmer in der route de Diekirch auf die Gegenfahrbahn und anschließend durch die rue Charles Rausch in die rue de la Gare, am Bahnübergang vorbei wieder zum Kreisverkehr auf die N7 umgeleitet.

In Steinsel/Müllendorf ist die rue Paul Eyschen ab 9.20 Uhr nur als Einbahn aus Richtung Heisdorf befahrbar, so die Polizeim in einer Mitteilung. Der Verkehr aus Steinsel in Richtung der N7 wird indes über Hunsdorf umgeleitet. Ab 11.00 Uhr wird di Straße zwischen Heisdorf und Steinsel als auch der CR123 nach Hunsdorf komplett gesperrt, bis nach dem Durchlauf des letzten Läufers (schätzungsweise gegen 11.40 Uhr).

Beim Start der verschiedenen Rennen wird der Verkehr kurzfristig auf der N7 als auch auf dem CR123 von Bereldingen nach Steinsel gestoppt und schnellst möglichst, nachdem der letzte Läufer die Straße verlassen hat, wieder freigegeben. Auch alle anderen von den Läufern benutzten Straßen in Steinsel, als auch in Hünsdorf und Heisdorf werden kurzzeitig gesperrt. Die Linienbusse von und nach Steinsel werden ihren normalen Fahrplan weitgehend respektieren.

Nichtdestotrotz wird empfohlen die Ortschaft Walferdingen an diesem Vormittag großräumig zu umfahren und die A7 ab Lorentzweiler, Kreisverkehr "Kleck" in Richtung Süden, respektive ab Luxemburg, place Dargent (via die N11) in Richtung Norden zu benutzen.