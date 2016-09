Arbeits-Visa für EU-Bürger?

EU-Bürger brauchen möglicherweise eine Arbeitserlaubnis, um nach einem Austritt Londons aus der Europäischen Union in Großbritannien arbeiten zu können. Zwar sei noch keine Entscheidung gefallen, dies sei aber eine Option der Regierung, sagte Innenministerin Amber Rudd am Sonntag. "Wir schließen im Augenblick nichts aus." Zugleich meinte sie in einem BBC-Interview, dass Briten zur Einreise in die EU künftig möglicherweise ein Visum benötigen. Dies sei zwar nicht wünschenswert, aber denkbar, sagte Rudd.

"Wenn wir die EU verlassen, werden wir vollständige Kontrolle darüber haben, wer aus der EU nach Großbritannien kommt und wer nicht", sagte Rudd. Es sei fester Wille der Regierung, die Einwanderung nach Großbritannien zu begrenzen.

Das Thema Migration war eines der Hauptthemen im Brexit-Wahlkampf. Die Briten hatten am 23. Juni in einem historischen Referendum für ein Ausscheiden aus der EU gestimmt.

Die neue Premierministerin Theresa May will die offiziellen Austrittsverhanbdlungen erst nächstes Jahr beginnen. Dann müssen alle Fragen wie Zugang zum Binnenmarkt und Migration geklärt werden.