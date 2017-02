Drogenschmuggler gefasst

Es war kurz vor 05:00 Uhr am Sonntagmorgen, einer Polizeistreife in der avenue de la Liberté fiel ein verdächtiger Mann auf. Er entzog sich einer Personenkontrolle und flüchtete zu Fuß in die rue de Strasbourg. Dort schnappte ihn die Polizei.

Laut Polizei soll der Mann etwas verschluckt haben. Im Krankenhaus wurden gleich mehrere Fremdkörper im Magen des Verdächtigen entdeckt. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Drogenkugeln. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann ein Kurier für Drogen war. Sie sprechen dabei von einem Body-Packer.

Dabei werden Drogen wasserdicht und säurefest in kleine Päckchen verpackt, geschluckt und transportiert. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Dort muss der Mann jetzt unter Aufsicht auf die Toilette.