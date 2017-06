Europameister beim Konsum

Es gibt viele Statistiken, die zeigen wollen, welches Land am reichsten ist. Es gibt aber nur wenige Studien die ein - auch für Luxemburg - reelles Bild der Situation zeigen.

Das europäische statistische Institut Eurostat hat nun neue Zahlen zum "tatsächlichen Individualverbrauch" (TIV) vorgelegt. Es handelt sich um ein Maß für den materiellen Wohlstand von Haushalten. Der TIV besteht aus Gütern und Dienstleistungen, die tatsächlich vom Haushalt konsumiert werden, unabhängig davon, ob diese Güter und Dienstleistungen von Haushalten, vom Staat oder von gemeinnützigen Organisationen erworben und bezahlt werden, erklärt Eurostat.

Und ausgehend von ersten vorläufigen Schätzungen für 2016 lag der TIV pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards*, in den Mitgliedstaaten zwischen 53 Prozent und 132 Prozent des Durchschnitts der Europäischen Union, so Eurostat.

Zehn Mitgliedstaaten verzeichneten 2016 TIV-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. Der höchste Wert (32 Prozent über dem EU-Durchschnitt) wurde in Luxemburg verzeichnet. Deutschland und Österreich lagen etwa 20 Prozent über dem EU-Durchschnitt, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Dänemark, Finnland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden, die alle Werte zwischen 10 Prozent und 15 Prozent über dem EU-Durchschnitt aufwiesen, so Eurostat weiter.

Der TIV pro Kopf lag in zwölf Mitgliedstaaten zwischen dem EU-Durchschnitt und 25 Prozent darunter. In Irland, Italien, und Zypern lagen die Werte bis zu 10 Prozent unter dem EU-Durchschnitt, während sie in Spanien, Litauen, Portugal und Malta zwischen 10 Prozent und 20 Prozent darunter lagen. Die Tschechische Republik, Griechenland, die Slowakei, Polen und Slowenien befanden sich zwischen 20 Prozent und 25 Prozent unter dem Durchschnitt.

Sechs Mitgliedstaaten verzeichneten TIV-Werte pro Kopf, die mehr als 30 Prozent unter dem EU-Durchschnitt lagen. Estland, Lettland, Ungarn und Rumänien lagen zwischen 30 Prozent und 40 Prozent unter dem Durchschnitt, während Kroatien TIV-Werte pro Kopf von knapp über 40 Prozent unter dem EU-Durchschnitt aufwies und Bulgarien 53 Prozent darunter lag.

* Der Kaufkraftstandard KKS ist eine Kunstwährung, die die Unterschiede zwischen den nationalen Preisniveaus ausgleicht. Man kann mit einem KKS in allen Ländern die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen kaufen. Anhand dieser Einheit sind aussagekräftige Volumenvergleiche der Wirtschaftsindikatoren verschiedener Länder möglich.