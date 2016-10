Nach Diebstahl beim Untersuchungsrichter gelandet

In Bereldingen klauten am Montagmorgen zwei junge Männer in einem Geschäft zehn Spiele einer Playstation-Konsole. Zunächst legte sie alles in einen Warenkorb.

Eine Abteilung weiter, wanderten die elektronischen Teile allerdings unter die Kleidung der beiden Männer. Sie wurden dabei beobachtet. Am Ausgang flüchteten sie vor den Angstellten, dabei warfen sie die Spiele weg.

Einer der jungen Männer wurde auf seiner Flucht gefasst. Er wurde der Polizei übergeben. Er hat die Nacht auf Dienstag in Untersuchungshaft verbracht. Am Morgen wartete der Untersuchungsrichter auf ihn.