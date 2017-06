In England geht ein Ska-Song gegen May viral

Eigentlich hätte man gedacht, dass Protestsongs schon der Vergangenheit angehören. Dass dem nicht so ist, hat die Welt und besonders das Vereinigte Königreich der Band Captain Ska zu verdanken. Deren letzter Song "Liar Liar" richtet sich explizit gegen Theresa May - und geht nicht gerade zimperlich mit der Premierministerin um.

Der Refrain "She's a liar, liar, oh, she's a liar. No you can't trust her, no, no, no" (verkürzt: "Sie ist eine Lügnerin, ihr ist nicht zu trauen") steht im Kontrast zu immer wieder eingestreuten Originalzitaten Mays, die sie, nun ja, der Falschaussage überführen.

Das ist auch der Fall bei Mays Aussage, sie würde niemals Neuwahlen ausrufen. Just im Wahlkampf dieser Neuwahlen befindet sich May aber nun und ihre Situation wird langsam aber sicher bedrohlich.

Am kommenden Donnerstag (8. Juni) müssen die Briten vorzeitig ein neues Parlament wählen. May erhoffte sich davon ursprünglich mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen. Wahlumfragen sehen May und ihre Tories zwar vor der Labour-Partei von Jeremy Corbyn. Doch ist der Abstand zwischen beiden Parteien in den vergangenen Tagen deutlich geschmolzen.

In den britischen Amazon-Single-Charts stand der Song bereits an der Spitze, bei iTunes auf Platz 2. Auf Youtube wurde er bis Donnerstag 1,5 Millionen Mal angeklickt. Der britische Nachrichtensender BBC kündigte an, den Song in den Tagen vor der Wahl wegen der Neutralitätspflicht nicht zu spielen. Das Lied ist in einer anderen Version bereits 2010 veröffentlicht worden, als Protestsong gegen den damaligen Premier David Cameron.