Russland und Türkei einig über Waffenruhe

Russland und die Türkei haben sich nach Berichten türkischer Staatsmedien auf eine landesweite Waffenruhe für Syrien verständigt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete, soll die Waffenruhe um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten und im ganzen Land gelten.

Dazu solle die Waffenruhe in der umkämpften Großstadt Aleppo auf ganz Syrien ausgeweitet berichtete, berichtete Anadolu. "Terrorgruppen" sollten allerdings davon ausgenommen sein. Wenn die Waffenruhe eingehalten wird, soll sie dem Bericht zufolge als Grundlage für neue Friedensgespräche dienen.

Die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition sollen demnach in Kasachstans Hauptstadt Astana stattfinden. Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ist und dessen Truppen auch militärisch unterstützt, hilft die Türkei im Nachbarland oppositionellen Kräften im Kampf gegen Dschihadisten.

Das türkische Militär geht in Syrien zudem gegen kurdische Milizen vor, um deren Vormarsch dort zu stoppen. Zuletzt hatten sich Russland und die Türkei jedoch angenähert. Sie handelten etwa die Evakuierung Aleppos aus. In der vergangenen Woche hatten sich die Außen- und Verteidigungsminister aus Russland, der Türkei und dem Iran in Moskau getroffen und sich für eine Waffenruhe in Syrien ausgesprochen.