Nach Brexit, nun Luxit?

Am Mittwoch kam es in einer Nachrichtensendung des TV-Kanals France 2 zu einem peinlichen Zwischenfall. In der Sendung sollte der Brexit erklärt werden. Die Macher der Sendung wussten aber anscheinend nicht einmal, dass Luxemburg ebenfalls zur EU gehört.

Während der Wirtschaftsjournalist Jean-Paul Chapel den Zuschauern fleißig den Brexit erklärte, flimmerte im Hintergrund eine Europakarte der 28 EU-Staaten. Die Mitgliedsländer waren blau hinterlegt. Nur hatte man dabei Luxemburg vergessen. Und, dass obwohl Luxemburg zu den Gründungsmitgliedern der Union zählt.

Doch dies war nicht das erste Mal, dass man dem Sender mangelnde Geografiekenntnisse vorwerfen konnte. Im September 2016 hatte der französische Sender sich bereits verhaspelt und die drei Benelux-Staaten einfach vergessen. Stattdessen prangte dort einfach "Allemagne" (► Link ).

In Zukunft würden wir den Kollegen von France 2 vorschlagen einen Blick in den Atlas zu werfen, bevor sie wieder eine Karte anfertigen. Wenigstens haben die Macher der Sendung ihren Patzer erkannt und löschten das Video.