89,5 Prozent wählen in Luxemburg Macron

Auf den Wählerlisten in Luxemburg sind 22.947 Franzosen eingeschrieben. Den Weg in die Wahllokale am Sonntag im Lycée Vauban haben lediglich 13.622 Wähler gefunden. Insgesamt wurden 12.929 gültige Wahlzettel ausgezählt.

Demnach stimmten 89,5 Prozent der „Expats“ für Emmanuel Macron. Das waren 11.575 Stimmen. 10,5 Prozent der gültigen Wahlzettel gingen an Marine Le Pen. Die Front-National-Kandidatin bekam demnach 1.353 Stimmen.

In der zweiten Wahlrunde war die Stimmenthaltung mit 40,67 Prozent besonders hoch. 150 Wähler gaben einen ungültigen Wahlzettel ab. Weitere 545 gaben einen leeren Stimmzettel ab. Das waren vier Prozent aller ausgezählten Stimmen.

Im ersten Wahlgang vor 14 Tagen hatte Macron bei den Franzosen in Luxemburg 41,5 Prozent der Stimmen für sich gesammelt.