Projekt für Nachwuchsjournalisten in der Großregion

"Media&Me - Backstage bei Medienberufen" ist ein Projekt, das von 23 Medienunternehmen sowie Institutionen aus Luxemburg, dem Saarland, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und von Lothringen ins Leben gerufen wurde.

Das Projekt hat zum Ziel Nachwuchsjournalisten und jungen Erwachsenen der Großregion die Möglichkeit zu bieten Einblick in die verschiedenen Medienberufe zu erhalten. Zudem soll es eine Unterstützung bei der Berufsorientierung sein sowie das sammeln von praktischen Erfahrungen unter professionneller Anleitung ermöglichen. Außerdem soll die Teilnehmer die unterschiedliche Medienlandschaft der Großregion entdecken und kennenlernen auch unter dem Aspekt der Medienrecht und -ethik.

Aufgebaut ist das Projekt in sieben Module. Die Nachwuchsjournalisten sollen so über ein Jahr hinweg die Möglichkeit haben in die unterschiedlichen Bereiche des Journalistenberufs zu schnuppern. Die Module sind wie folgt aufgebaut:

- Radio: Audio-Produktion, Interview, Moderation - Print: Redaktionsabläufe und Lokalberichterstattung - Crossmedial: Medienlandschaft in der DG Belgien – ein Land, viele Kulturen - Crossmedial: Medienlandschaft in Luxemburg – ein Land, viele Sprachen - Crossmedial: Medienlandschaft in Frankreich – Herausforderungen der grenzüberschreitenden Berichterstattung - TV: Die Welt des Fernsehens (TV Journalismus) - Marketing und Medienrecht | Sprechtraining

Die Schirmherrschaft des "Media&Me"-Projektes kommt dem Chefsprecher der Tagesschau Jan Hofer zu. An dem grenzüberschreitenden Projekt beteiligen sich mehrere Luxemburger Medien darunter auch das Tageblatt, Lëtzebuerger Journal, Luxemburger Wort, Radio Ara/ Graffiti, radio 100,7 und die Union des Journalistes Luxembourg (UJL). Weitere Medienpartner im Saarland die Landesmedienanstalt Saarland, Radio SALÜ, die Saarbrücker Zeitung und der Saarländische Rundfunk.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens beteiligen sich außerdem 100‘5 – Das Hitradio, das belgische Rundfunkzentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft und die Grenz-Echo AG. In Lothringen beteiligt sind Mosaik – Télévision sans frontière und Radio Mélodie.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.media-and-me.de.