Nach Flucht die Festnahme

Als ein Mann am Freitagabend in der hauptstädtischen rue Adolphe Fischer gegen 23.55 Uhr eine Polizeipatrouille erblickte, ging er schnellen Schrittes in eine andere Richtung davon.

Die Beamten wollten den Verdächtigen kontrollieren, jedoch ergriff dieser die Flucht. Die Verfolgung wurde zu Fuß aufgenommen. Während der Flucht konnte beobachtet werden, wie der Mann seine Taschen entleerte. Auf einem Parkplatz in der rue de Hollerich konnte der Flüchtige eingeholt und kontrolliert werden. Der Mann wurde aufgrund der Fluchtgefahr in Handschellen gelegt und zur Dienststelle gebracht.

Eine weitere Patrouille überprüfte den Fluchtweg und konnte mehrere Kugeln von weißer Farbe sowie mehrere Gripptüten auf dem Boden finden.

Ein Drogenschnelltest ergab, dass sich in den Kugeln Kokain befand. Ungefähr 20 Gramm wurden insgesamt gesichert. Bei einer anschließenden Körperdurchsuchung wurden eine größere Bargeldsumme, mehrere Telefongeräte und eine kleinere Menge an Marihuana sichergestellt.

Während der Überprüfung der verschiedenen Mobiltelefone stellte sich heraus, dass eines davon als gestohlen gemeldet ist.

Die Staatsanwaltschaft wurde bezüglich des Tatbestandes in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an. Dieser wurde am Samstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.