Affleck und Garner lassen sich scheiden

Garner und Affleck füllten die Anträge am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles aus. Die US-Promi-Nachrichtenseite "TMZ" hatte zuerst darüber berichtet. Weder Garner noch Affleck gaben auf den Unterlagen ein Datum der Trennung an.

Das Paar hatte im Juni 2015 bekannt gegeben, dass es sich nach zehn Jahren Ehe trennen werde. Bereits damals sprachen sie sich für ein gemeinsames Sorgerecht für die drei Kinder aus, die nun zwischen fünf und elf Jahren alt sind. Nähere Details über die Trennung wurden nicht bekannt.

Affleck hatte im März dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er wegen einer Alkoholsucht in Behandlung war. Die beiden Schauspieler hatten sich 2003 am Set zum Film "Daredevil" kennengelernt. In dem Film spielen sie beide Superhelden.