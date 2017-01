Mehrere Lkws mit Pannen auf Autobahn

Ungewöhnlich viele Lkws hatten am Dienstag Morgen eine Panne. So stand auf der A1 in der Nähe zur deutschen Grenze ein LKW auf der Pannenspur. Auf der A6 auf dem Zessinger Kreuz hatte ein weitere Lkw-Fahrer Probleme mit seinem Gefährt. Er blockierte dadurch die Pannenspur.

Ein defekter Lkw befand sich auf der Pannespur auf der A13 zwischen der Auffahrt Differdingen und der Abfahrt Ehleringen. Im weiteren Verlauf stand an der Ausfahrt Kayl ein weiterer defekter Lkw.

Grund für die vielen Pannen könnten die gegenwärtig sehr frostigen Temperaturen sein.