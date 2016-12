1.27 Stunden täglich unterwegs, davon 64% mit dem Auto

2014 führte das nationale Statistikamt Statec erstmals eine Erhebung darüber durch, wie der Luxemburger seinen Tag verbringt. Dazu gehören Arbeit, Freizeit, Benevolat und eben auch die Fortbewegungen, die tagtäglich anfallen. Verschiedene Ergebnisse wurden bereits veröffentlicht, in einem Newsletter hat das Statec nun die Fortbewegungen thematisch aufbereitet. Die ganze Studie "La journée d'un résident" finden Sie hier zum Nachlesen.

Der Durchschnittswert von 1.27 Stunden täglich gilt für Luxemburgs Einwohner zwischen 10 und 74 Jahren, alle Fortbewegungsmittel inbegriffen. Die arbeitende und studierende Bevölkerung liegt leicht über dem Durchschnitt mit jeweils 1.31 Stunden täglich, Rentner immer noch bei 1.14 Stunden. Sonntags gibt es deutlich weniger Bewegungen als samstags und wochentags. Die Anwesenheit minderjähriger Kinder im Haushalt treibt den Durchschnittswert in die Höhe, schreibt Statec: bis auf 1.51 Stunden im Durchschnitt für einen alleinerziehenden Haushalt.

Methode



Die Studie wurde von Januar bis Dezember 2014 durchgeführt und war gekoppelt an die Erhebung zu den Ausgaben eines Haushalts ("budget des ménages"). Beide Studien liefen auf freiwilliger Basis. Die Teilnehmer mussten über ihre alltäglichen Ausgaben, resp. ihre Zeitaufteilung, Buch führen.



Der "échantillon" lag bei 5.500 Haushalten. 1.177 Haushalte lieferten komplette Angaben zum Budget ab, 2.082 Personen aus 954 Haushalten komplette Angaben zu ihrer Zeitaufteilung.





Dass für diese Bewegungen das Auto das am meisten genutzte Fortbewegungsmittel ist, überrascht wenig. 64% der aufgewendeten Zeit werden im Auto verbracht. "Zu Fuß" folgt auf Platz zwei mit 17%, vor dem Bus (16%), dem Zug (3%) und dem Fahrrad (1%).

Am häufigsten mit dem Auto fahren Männer (72%) und Pensionierte (ebenfalls 72%), am häufigsten zu Fuß gehen Schüler und Studierende (25%), während diese Kategorie ebenfalls beim Bus (37%) und Zug (8%) "logischerweise" führend ist. Am meisten geradelt wird von den Männern (4%).

Was die Uhrzeiten angeht, so stechen hier v.a. die Stoßzeiten bedingt durch berufliche Tätigkeit (und Schule) hervor. Auch das überrascht wenig, eine Zahl ist dann aber doch schlichtweg beeindruckend und erklärt wohl so manches (auto)-mobile "Problem" in Luxemburg: Der Tageshöchstwert wird morgens um 7.50 Uhr erreicht, und zu dem Moment sind im Durchschnitt 22% der Luxemburger Bevölkerung im Alter von 10 bis 74 Jahren unterwegs. Also etwas mehr als ein Fünftel. Man rechne noch die Grenzgänger hinzu ...