Ruhige Wiesn 2016

"Wir werden unter sechs Millionen Besuchern bleiben, selbst wenn das Wochenende gut wird", kündigte Festleiter Josef Schmid (CSU) am Freitag an. Am Montag geht die Wiesn nach etwas mehr als zwei Wochen zu Ende.

Miserables Wetter zum Auftakt - aber wahrscheinlich auch Sorgen um die Sicherheit drückten in diesem Jahr auf die Besucherzahlen. Die Stimmung auf dem Festgelände litt hingegen nicht. "Wir haben eine ganz besonders entspannte, ruhige und schöne Atmosphäre", sagte Schmid. Bereits im vergangenen Jahr war die Besucherzahl mit 5,9 Millionen etwas unter den Vorjahren geblieben.

Nach dem Amoklauf in München sowie islamistisch motivierten Anschlägen auch in Bayern hatte die Stadt die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Das Verbot großer Taschen mit mehr als drei Litern Fassungsvermögen und die Kontrollen an den Eingängen hätten sich bewährt, sagte Schmid. Auch bei großem Andrang habe es keine größeren Staus gegeben.