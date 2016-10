Geisel ist wieder frei

Zwei Verdächtige seien in dem Zusammenhang mit dem Verbrechen verhaftet worden, berichtet RTL-France. Die 76-jährige Besitzerin eines Luxushotels in Cannes hat leichte Verletzungen, wie der Figaro berichtet. Sie wurde von Passanten gefesselt in einem Auto in der Peripherie von Nizza gefunden.

Sie war am Montag nach dem Besuch einer Apotheke in Nizza auf offener Straße gekidnappt und weggebracht worden.

Jacqueline Veyrac betreibt mit ihrem Sohn zusammen das Grand Hôtel de Cannes und ein Restaurant, das La Réserve in Nizza. Schon 2013 wäre sie fast entführt worden, wie auf Twitter nachzulesen ist. Die Familie hat nie ein Geheimnis aus ihrem Immobilienbesitz gemacht, ihn aber auch nie bewusst zur Schau gestellt. Veyrac gitl als dynamische und einfache Geschäftsfrau.