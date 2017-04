Gibraltar beruhigen

Der britische Außenminister Boris Johnson sprach am Freitag mit dem Chefminister von Gibraltar, Fabian Picardo, um ihn der Unterstützung des Vereinigten Königreichs zu versichern. Die EU hatte zuvor angedeutet, dass Spanien bezüglich des künftigen Verhältnisses Gibraltars zur Europäischen Union ein Veto haben würde. Nach dem Gespräch am Freitag twitterte Johnson, dass Großbritannien felsenfest in seiner Unterstützung für das Territorium bleibe.

Nach Angaben Gibraltars benutzt Spanien den bevorstehenden Abgang Großbritanniens aus der EU, um Verhandlungen über den Status des Territoriums zu erzwingen. Spanien versucht seit 300 Jahren, Gibraltar von Großbritannien zurückzubekommen