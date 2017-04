Bettel bei Trudeau

Premierminister Xavier Bettel fliegt am 19. April nach Kanada. In Ottawa wird er Premier Justin Trudeau treffen, heißt es am Mittwoch aus dem Staatsministerium. Mittelpunkt des zweitägigen Aufenthalts sind die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Finanzminister Pierre Gramegna fliegt mit und trifft sich unter anderem mit seinem kanadischen Amtskollegen Bill Morneau.

Die Delegation aus Luxemburg wird sich außerdem mit kanadischen Wirtschaftsvertretern treffen. Dabei steht ein Besuch eines Technologieparks auf dem Programm.