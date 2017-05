Ein rätselhafter Todesfall

Wieberichtet, sei die 24-jährige Frau am Morgen des 16. März tot, auf einem Stuhl sitzend, in ihrer Wohnung in der Hauptstadt aufgefunden worden. Die genaue Todesursache sei bislang unklar. Die Familie glaube nicht an einen Selbstmord der Frau und schließe deshalb Fremdverschulden nicht aus.

Weder die Polizei noch die Justiz hätten bisher etwas zu dem Fall bekannt gegeben.

Die Familie möchte sich jedoch Klarheit zu den Todesumständen verschaffen, deswegen habe ihr Anwalt einen Brief an den zuständigen Untersuchungsrichter verfasst, in dem die Familie ihre Mithilfe anbietet.

Henri Eippers, Sprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte, dass zur Zeit Untersuchungen laufen. Es wurden eine Autopsie sowie toxikologische Analysen durchgeführt.