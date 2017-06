„Helmut Kohl war ein großer Europäer. Er war die europäische Idee. Europa war die Essenz seines Denkens", so Claude Wiseler am Freitagabend gegenüber dem Tageblatt. "Europa war seine DNA. Ich hatte das Glück, ihm ein paar Mal zu begegnen und mit ihm zu reden."

Der CSV-Spitzenkandidat schätzte besonders Kohls europäisches Engagement. Europa sei einer der großen Motoren, die ihn angetrieben hätten. „Er hat in den wirklich historischen Momenten, in denen Deutschland einen Staatsmann gebraucht hat, richtig gehandelt. Ich denke hier zum Beispiel an seine Präsenz und die richtigen Antworten während des deutschen Einigungsprozesses, die zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt haben", so Wiseler. Kohl habe zweifellos eine historische Rolle gespielt.

Der CSV-Politiker schätzte jedoch auch Kohl als Menschen: „Er war auch in den schwierigen Situationen ein treuer Mensch, was seine Freundschaften und seine Überzeugungen betrifft.“

Demnach sei Kohl nicht irgendein Politiker für Wiseler gewesen. „Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Helmut Kohl eines meiner großen politischen Vorbilder ist." Dies, weil er eine Reihe von Prinzipien gehabt hätte. Neben Europa seien es die christlich demokratischen Prinzipien gewesen. "Er ist das, was ich einen richtigen Christdemokraten nenne: Ein Politiker, der seine Politik täglich nach dieser Philosophie ausgerichtet hat.“

Spricht man Wiseler auf den Zustand der Christdemokratie in Deutschland nach den Merkel-Jahren an, äußert Wiseler keine Kritik. Im Gegenteil: „Frau Merkel hat mit einer Reihe von Entscheidungen, die sie auf europäischer Ebene nehmen musste, bewiesen, dass die Christdemokratie etwas ist, das einen Wert hat. Sie hat eine ähnliche Tradition wie Herr Kohl." Er sei sich aber der Schwierigkeiten zwischen den beiden, die entstanden seien, bewusst.

Dennoch kann Wiseler sich als CSV-Spitzenkandidat nicht mit der Kritik anfreunden, dass Merkel ihre Partei komplett verwässert habe. Seine Antwort: "Die aktuelle Bundeskanzlerin, die den Weg der Christdemokratie verlassen hat: dem kann ich mit Sicherheit nicht zustimmen.“

Der CDU-Politiker Helmut Kohl starb am Freitag, den 16. Juni im Alter von 87 Jahren.