Guterres: 2017 soll zum Jahr des Friedens werden

"Machen wir 2017 zu einem Jahr, in dem wir uns alle bemühen, unsere Meinungsverschiedenheiten zu überwinden", erklärte Guterres in seiner Neujahrsbotschaft. Er hob hervor: "Frieden muss unser Ziel und unsere Richtschnur sein."

Am ersten Tag, an dem er an der Spitze der Vereinten Nation stehe, liege ihm eine Frage am Herzen: "Wie können wir den Millionen Menschen helfen, die in Konflikten gefangen sind und an Kriegen leiden, für die kein Ende in Sicht ist?" Der UN-Generalsekretär rief dazu auf, die politischen Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken, "auf Schlachtfeldern Waffenstillstände und am Verhandlungstisch Kompromisse" zu vereinbaren. "Alles, wonach wir als Menschenfamilie streben – Würde und Hoffnung, Fortschritt und Wohlstand – hängt vom Frieden ab."

Guterres, zehn Jahre lang Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und zuvor Ministerpräsident Portugals, trat zum Jahreswechsel an die Spitze der Vereinten Nationen. Er folgte dem Südkoreaner Ban Ki-moon nach, der seit 2007 UN-Generalsekretär war.