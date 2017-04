Sommerwetter lockt vermehrt Migranten an

Insgesamt setzten 205 Menschen über, teilte der griechische Flüchtlings-Krisenstab am Donnerstag mit. In den vergangenen zehn Tagen waren im Durchschnitt täglich nur 31 Menschen angekommen. Die griechische Küstenwache führt die erhöhten Ankunftszahlen auf das fast sommerliche Wetter zurück, das zurzeit in der Ägäis herrscht.

Migranten waren am Vortag auch auf dem Landweg nach Griechenland gekommen. Die Polizei entdeckte 64 Menschen auf einer sandigen Kleininsel in der Mitte des griechisch-türkischen Grenzflusses Evros (türkisch: Meriç). Sie liefen Gefahr, bei Hochwasser zu ertrinken. Die Polizei brachte sie mit Booten in Sicherheit, berichtete das Staatsradio ERT weiter.

Die Türkei hält das Flüchtlingsabkommen trotz der Spannungen im Verhältnis zur EU ein. Insgesamt haben vom Jahresbeginn bis zum 13. April 4782 Migranten und Flüchtlinge übergesetzt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren gut 91.000 Menschen angekommen.

Die Anzahl der ankommenden Migranten ging von April 2016 an schlagartig zurück, als die Balkanländer die Balkanroute schlossen und der EU-Türkei-Flüchtlingspakt in Kraft trat. Dieses Abkommen sieht vor, dass die Türkei die Flüchtlinge zurückhält und die EU alle Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen und kein Asyl erhalten, zurückschicken kann.