Ab Mittwoch dienstbereit

Commissariat Porte de l'Ouest, commissariat Turelbaach und commissariat Museldall sind drei von acht Namen nach der Reorganisation und Fusion der Kommissariate im Land. Sie werden ab Mittwoch in den offiziellen Dienst gehen, heißt es von der Polizei. Lange wurde an der Reform gewerkelt. Lob gab es wenig, dafür viel Kritik von allen Seiten.

Mit der Reform will man effizienter und näher am Bürger sein. Besonders in den Nachtstunden sollen durch die Umstrukturierung mehr Beamte auf den Straßen unterwegs sein. Bürgerauskunft in den Kommissariaten gibt es nur nach Terminanfrage.

Bei den neuen Dienstsstellen ( ► Link ) handelt es sich im Einzelnen um die Kommissariate Porte de l'Ouest (Bartringen-Strassen), Atert (Redingen-Rambruch), Turelbaach (Grosbous-Heiderscheid), Ardennes (Wiltz-Böwen), Ourdall (Hosingen-Clerf), l'Ernz (Fels-Junglinster), Museldall (Wormeldingen-Grevenmacher-Wasserbillig) sowie Réiserbann (Roeser-Bettemburg).