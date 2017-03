Ein Wechsel an der Spitze

Das vergangene Jahr war für die „Femmes socialistes“ der LSAP ein aufregendes Jahr. Dies betonte auch die neue Präsidentin Sylvie Jansa während des Nationalkongresses. Es habe viel positive wie auch negative Aspekte gegeben. Mit den negativen Aspekten könnte Jansa unter anderem auf die eher weniger gelungene Kampagne „Madame on Tour - Eng Posch voller Iddien“ angespielt haben.

Zusammensetzung des neuen Komitees



Präsidentin: Sylvie Jansa

Vizepräsidentin:

Chrystelle Brassinne

Sekretärin:

Jessica Veneziano

Stellvertretende Sekretärin: Chris Scott

Schatzmeisterin:

Marion Muller

Stellv. Schatzmeisterin:

Yolande Edjogo Mbassi

Die Kampagne „Madame on Tour - Eng Posch voller Iddien“ wurde Ende des vergangenen Jahres ins Leben gerufen und sollte Frauen Motivieren sich in der Politik aber vor allem für die Gemeindewahlen zu engagieren. Schließlich ist die Kampagne nun der Grund aus welchem sich die „Femmes socialistes“ am Donnerstag zum Nationalkongress trafen. Aufgrund der Demission der ehemaligen Präsidentin Càtia Goncalves wählten die FS eine neue Präsidentin.

Nach der Demission von Càtia Goncalves wurde nun die Wahl der neuen Präsidentin vorgezogen. Eigentlich sollte diese erst 2018 abgehalten werden. Da aber nun die Gemeinde- sowie im nächsten Jahr die Parlamentswahlen bevorstehen entschieden die FS die Wahl vorzuziehen, erläuterte Sylvie Jansa.

Càtia Goncalves hatte im Rahmen der eher weniger gelungenen LSAP-Kampagne ihren Posten als Präsidentin der „Femmes socialistes“ niedergelegt. Als Begründung gab sie gegenüber rtl.lu an, dass sie sich mit der Kampagne „Madame on Tour - Eng Posch voller Iddien“ nicht identifizieren konnte. Auch bemängelte sie, dass die FS nicht in die Kampagne eingebunden wurden.