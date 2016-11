Lunghi will rechtliche Folgen

In einem Brief an den internationalen Museumsverband Cidam erklärt Enrico Lunghi die Gründe für seinen Rücktritt als Mudam-Direktor. So bezeichnet er die Interview-Affaire als "niederträchtige, verlogene Verletzung meiner Ehre und meiner Reputation". Das berichtet das Luxemburger Wort am Montag, unter Bezug auf den Brief.

Er habe die RTL-Journalistin nicht verletzt, sondern lediglich ihr Mikrofon heruntergedrückt, um zwischen zwei Fragen ohne Aufzeichnung mit ihr reden zu können, wird Lunghi weiter zitiert. Das öffentlich gezeigte Bildmaterial sei "nachträglich neu montiert und dadurch verfälscht worden." Beispielsweise seien andere Bilder unter die Tonspur gelegt worden.

Zudem fühlt er sich verraten. Niemand aus dem Umfeld von Premierminister Xavier Bettel habe sich für seine Version der Geschichte interessiert. Auch der Mudam-Verwaltungsrat habe ihn nie wirklich unterstützt. Als Resultat habe er sich, erstmals in seiner Karriere, 14 Tage krankschreiben lassen müssen. Und da ihm die nötige "gedankliche Freiheit" nun fehle, die er um seine Arbeit zu machen braucht, habe er entschieden, seinen Posten aufzugeben.

Gegen wen er nun gerichtlich vorgehen will, bleibt laut dem Medienbericht offen. Eine entsprechende Untersuchung solle ergeben, wer für den RTL-Fernsehbeitrag verantwortlich ist.