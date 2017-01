Erster Raketenstart von SpaceX seit Explosion

Die zweistufige Rakete hob am Samstag von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien ab. Sie transportierte zehn Satelliten für das Unternehmen Iridium Communications Inc..

Am 1. September war eine ähnliche Rakete auf einer Startrampe in Florida explodiert und zusammen mit dem von ihr transportierten Satelliten zerstört worden. Nach SpaceX-Angaben sind alle möglichen Ursachen für den Unfall identifiziert worden. Zudem seien Korrekturmaßnahmen ergriffen worden. Die Raketen vom Typ Falcon des in Kalifornien ansässigen Unternehmens von Milliardär Elon Musk waren während einer Untersuchung am Boden geblieben.

Die Rückkehr zu Raketenstarts ist für SpaceX ein wichtiger Schritt. Das Unternehmen hat rund 70 Starts im Wert von über zehn Milliarden Dollar (rund 9,4 Milliarden Euro) geplant. SpaceX transportiert auch Nachschubgüter zur Internationalen Raumstation ISS. Zudem entwickelt das Unternehmen eine Falcon-Rakete, die dazu in der Lage sein soll, Astronauten zur ISS zu bringen.