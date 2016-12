Wieder "Triple A" für Luxemburg

Die Regierung ließ am Freitag in einer Mitteilung wissen, dass die kanadische Rating-Agentur DBRS zum ersten Mal Luxemburg beurteilt hat. Wieder gab es einen "Triple-A", die bestmögliche Leistung. Die Agentur soll laut Regierung in ihrer Analyse die stabile Wirtschaft in Luxemburg unterstrichen haben. Auch die niedrige Staatsverschuldung sei ein wichtiger Faktor für die gute Note gewesen.

Sie hatte allerdings auch zwei Sachen auszusetzen: Das Rentensystem in Luxemburg sei auf lange Sicht problematisch. Auch die Entwicklungen in der internationalen Steuerpolitik könnten dem Land zu schaffen machen.

In der Mitteilung freut sich der Finanzminister Pierre Gramegna natürlich über "diese vierte gute Note". Er wird folgendermaßen zitiert: "Dies zeugt von der guten Haushaltspolitik in Luxemburg".

Tatsächlich haben vor der kanadischen Agentur die als "Big Three" bekannten Agenturen S&P, Fitch und Moody's Luxemburg schon die bestmögliche Note gegeben.