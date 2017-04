Großherzog Henri und Prinz Sébastien feiern

Großherzog Henri ist der älteste Sohn von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte. Er wurde am 16. April 1955 im Schloss von Betzdorf geboren. Er besuchte die Primärschule und Gymnasien in Luxemburg sowie in Frankreich und machte seinen Abschluss 1974. Er studierte Politikwissenschaften in Genf, wo er 1980 sein Diplom erhielt. Er besuchte dann die Königliche Militärakademie von Sandhurst in England, erhielt den Offizierstitel und trägt heute, als Chef der Luxemburger Armee, den Titel General.

Am 7. Oktober 2000 wurde er zum Großherzog von Luxemburg gekrönt. Zusammen mit seiner Gattin Maria Teresa Mestre, die er am 14. Februar 1981 heiratete, hat er fünf Kinder. Prinz Sébastien Henri Marie Guillaume, Prinz von Luxemburg, Prinz von Nassau und Bourbon-Parma, wurde am 16. April 1992 in der Klinik Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren.

Er ist das jüngste der fünf Kinder des Großherzogs und der Großherzogin. Seine Schulzeit verbrachte er erst in Luxemburg, dann in England, bevor er zurückkam, um seinen Gymnasialabschluss an der International School of Luxembourg zu machen. Anschließend studierte er in Amerika mit Abschluss im Fach „Marketing and Communications“. Zurzeit absolviert er eine Offiziers-Ausbildung an der Militärakademie in Sandhurst.

Auch der Sport spielte stets eine wichtige Rolle im Leben des Prinzen. Neben Klettern, Skifahren und Schwimmen galt seine große Leidenschaft dem Rugby. In diesem Sport vertrat er die Nationalmannschaft Luxemburgs und das Team seiner Uni. Heute steht die „Fédération luxembourgoise de natation et de sauvetage“ (FLNS) unter seiner Schirmherrschaft.

Das Tageblatt wünscht den beiden Geburtstagskindern alles Gute.