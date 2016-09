10.000 Menschen in Calais

Mitte September seien genau 10.088 Flüchtlinge in dem auch als "Dschungel" bekannten Lager am Ärmelkanal gezählt worden, erklärten zwei Organisationen am Dienstag. Das seien rund tausend Flüchtlinge mehr als einen Monat zuvor. Die Behörden weisen Zahlen von Hilfsorganisationen zu den Flüchtlingen in Calais regelmäßig als übertrieben zurück.

Die zuständige Präfektur hatte Mitte August rund 6900 Flüchtlinge in dem Lager gezählt, Hilfsorganisationen sprachen dagegen von gut 9000. Calais ist schon seit Jahren ein Brennpunkt der Flüchtlingskrise in Europa. Die meisten der Bewohner des wegen seiner schlechten hygienischen Zustände berüchtigten Flüchtlingslagers hoffen, auf Fähren über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel heimlich nach Großbritannien zu gelangen.

Sowohl der Hafen als auch der Zugang zum Eurotunnel wurden aber seit vergangenem Jahr mit neuen Barrikaden abgesichert. Immer wieder blockieren Flüchtlinge mit Baumstämmen und anderen Gegenständen die Zufahrtsstraße zum Hafen, um Lastwagenfahrer zum Bremsen zu zwingen und dann an Bord der Lkws versteckt auf Fähren zu gelangen.

Um Flüchtlinge daran zu hindern, auf die Zufahrtsstraße zu kommen, soll bald eine Mauer der Länge von einem Kilometer errichtet werden. Die französische Regierung hat eine Schließung des Lagers angekündigt. Einen konkreten Zeitplan gibt es aber nicht.