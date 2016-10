Kein Führerschein, dafür Alkohol und Drogen

Eine Patrouille der Polizei Capellen stoppte ein Fahrzeug, das nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Der Audi A4 mit belgischen Erkennungstafeln war eigentlich ein VW Golf, auf den die belgischen Erkennungstafeln passten.

Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins, er hatte lediglich eine Erlaubnis für begleitetes Fahren in Belgien. Beide Insassen standen unter starkem Alkoholeinfluss. Der Beifahrer war in Besitz von 1,8 Gramm Marihuana. Ein Drogentest welcher am Fahrer ausgeführt wurde, verlief positiv.

Der Fahrer wurde extrem ausfallend und beleidigend gegenüber den Beamten und kam in die Ausnüchterungszelle. Nach dem Rausch beleidigte er die Beamten am Montag Morgen erneut und bekam als "Gegenleistung" für alle Vergehen ein Protokoll mit auf den Nachhauseweg.