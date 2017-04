Eine andere Welt

Jeden Tag treffen wir andere Menschen. Wir müssen reden und zuhören, uns streiten und wieder vertragen. Für die meisten ist das gar kein Problem. Für andere aber kann das ziemlich schwierig sein. Ganz besonders für Autisten.

Das Wort „Autismus“ kommt vom griechischen „autos“ und bedeutet so viel wie „selbst“. Autismus gibt es in unterschiedlichen Formen, aber eine Sache ist für alle Autisten gleich: Sie haben Schwierigkeiten, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und bleiben oft für sich. Autisten können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen und bemerken deshalb nicht, ob jemand anderer traurig, fröhlich, müde oder wütend ist. Oder ob sich gerade jemand über sie lustig macht. So wird eine ganz normale Unterhaltung unglaublich schwierig.

Einige Autisten haben ganz besondere Begabungen. Meist ist es ein bestimmter Bereich, in dem sie überdurchschnittliche Leistungen hervorbringen. So eine Begabung nennt man „Insel-Begabung“, weil sie sich auf einen Bereich beschränkt. So brachte sich ein fünfjähriges Mädchen mit Autismus selbst das Klavierspielen bei und ein anderer hat bislang 12.000 Bücher gelesen und kann sich an jedes einzelne Wort erinnern. Gerade in mathematischen oder künstlerischen Bereichen haben Autisten außergewöhnliche Fähigkeiten bewiesen. Trotzdem wurde bislang nicht festgestellt, dass Menschen mit Autismus besonders intelligent seien. Viele, bei denen der Autismus sehr stark ausgeprägt ist, sind ihr ganzes Leben lang auf Hilfe von anderen angewiesen.

Es gibt unterschiedliche Arten von Autismus, eine nennt man „Kanner-Autismus“, eine andere das „Asperger-Syndrom“. Doch Autismus ist unterschiedlich stark. Es gibt kleine Kinder, die bereits ganz früh kein Interesse an anderen Menschen zeigen. Sie sehen andere nicht an und fühlen sich unwohl, wenn sie berührt werden. Für viele ist es sogar ein großes Problem, zu sprechen. Sie wirken so, als lebten sie in einer völlig anderen Welt. Andere Autisten wiederum sind eigentlich ganz normal, können aber eigene oder fremde Gefühle nicht richtig einschätzen. Sie sagen dann manchmal merkwürdige Dinge oder schauen beim Sprechen dem anderen nicht in die Augen. Mit anderen zu kommunizieren, ob mit oder ohne Sprache, ist für Autisten nicht einfach. Viele haben deshalb auch keine oder nur sehr wenige Freunde. Woher Autismus kommt, weiß keiner so genau. Wissenschaftler und Ärzte vermuten, dass bestimmte Nervenbahnen im Gehirn bei Autisten anders funktionieren als bei anderen Menschen.

Medikamente gegen Autismus gibt es nicht. Und heilbar ist Autismus auch nicht. Allerdings gibt es einige Möglichkeiten, Autisten ihr Leben etwas leichter zu machen. Wer nicht spricht, kann andere Formen erlernen, mit denen er Kontakt zu anderen aufnehmen kann. Zum Beispiel mit Bildern oder Zeichen. Und wer mit Menschen nicht so gut umgehen kann und lieber alleine ist, der sollte das auch tun dürfen, oder? Denn nicht alle Menschen sind gleich. Da macht es keinen Unterschied, ob jemand Autist ist oder nicht.