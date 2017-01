Eine Person verletzt

Gegen 18.30 Uhr kam es am Sonntagabend bei der Abfahrt zum Verteilerkreis zu einem Verkehrsunfall. Ein Automobilist geriet aus noch nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte auf einem Grünstreifen seitlich der A7 gegen eine Gittermauer. Er musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert werden. Am Unfallort weilten der Sauvetage der BNS aus Lintgen und die Polizei aus Mersch.